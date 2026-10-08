A punta de pistola, delincuentes robaron una moto en La Porteña y los vecinos lograron recuperarla

El suceso se produjo a las 20:50 de este miércoles 7 de octubre en la puerta de un kiosco ubicado sobre la calle Cochabamba casi esquina Saavedra, del barrio La Porteña de Moreno Sur. Dos delincuentes armados sorprendieron a un hombre que había realizado unas compras. Le sacaron la moto. Inmediatamente escaparon.

Ante la novedad, la comunidad se organizó. La presión que ejercieron sobre los ladrones, que serían de la zona, hizo que finalmente abandonaran la moto en un campo lindante al camino de La Ribera. La víctima recuperó su vehículo y fue llevada por la policía a realizar la denuncia en la comisaría 1ª de Moreno. Los vecinos están hartos.