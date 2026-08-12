Se realizará la 3° Marcha de los Bombos

_Será los días 12 y 13 de septiembre y la celebración contará con actividades culturales, artistas invitados y el tradicional cierre con una Teleseada_

El Municipio de Moreno llevará adelante la 3° Marcha de los Bombos con el objetivo de reafirmar los lazos culturales, transmitir las costumbres a las nuevas generaciones y celebrar la herencia que representa el bombo legüero en la música y el folklore.

Comenzará el sábado 12 de septiembre, desde las 16 horas, en la Plaza San Martín, con una jornada previa que incluirá talleres, charlas, música, danza, exposiciones y una feria de artesanías.La marcha principal se realizará el domingo 13 de septiembre.

La concentración tendrá lugar a las 11 horas en la Plaza San Martín y recorrerá las calles hasta la Plaza Dr. Buján (Ruta Provincial 7, Km. 35.5, Paso del Rey), donde se desarrollarán espectáculos artísticos en vivo y el cierre de la jornada con una gran Teleseada. Además, participarán el Indio Froilán y Teresa Castronovo.

La iniciativa recupera una tradición nacida en 2003 en Santiago del Estero, donde la Marcha de los Bombos expresa el fuerte vínculo de esa comunidad con su música y su folklore.

El cierre incluirá una Teleseada, el tradicional «rezabaile» en honor a la santa popular Telesita que reúne a la comunidad para cumplir promesas, agradecer favores o realizar pedidos a través de la danza y la música.

El Gobierno local impulsa esta propuesta como parte de una política pública orientada a promover la cultura y acompañar las expresiones populares que enriquecen la vida comunitaria.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno