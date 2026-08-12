General Rodríguez incorporó nuevos vehículos para fortalecer el trabajo municipal

El pasado lunes, el Intendente Dr. Mauro García, frente al Palacio Municipal, presentó los nuevos móviles y vehículos que serán puestos a disposición para actividades institucionales, y que patrullarán la ciudad bajo la supervisión de la Secretaría de Inspección General, Comercio y Control urbano.

Se trata de cuatro unidades de pronta intervención y dos motocicletas que formarán parte del Cuerpo de Protección y Prevención Ciudadana, además de otro móvil de protección ambiental, que velará por el cuidado de los espacios comunes, evitando la acumulación de residuos en sitios indebidos.

También se sumaron dos camiones compactadores y recolectores de residuos, junto con otro camión de tipo tractor para batea, que fueron destinados a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Asimismo, se incorporaron dos camionetas, las cuales fueron destinadas a las Secretarías de Educación, Deportes, Culturas y Juventudes y a la Secretaría de Salud Pública, con la finalidad de contribuir al trabajo diario de ambas secretarías, facilitando y beneficiando al traslado de vecinos y vecinas.

Los mismos confieren una importante incorporación para el lote de transportes de las distintas áreas del Municipio y su utilización, que permite un trabajo más eficiente en las diversas tareas llevadas a cabo por las distintas secretarías.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez