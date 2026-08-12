San Cayetano: comunidades de Moreno peregrinaron por el Pan, la Paz y el Trabajo

Peregrinación por el Pan, la Paz y el Trabajo en MorenoEn el marco de la celebración de San Cayetano, comunidades de Moreno realizaron una nueva peregrinación por las calles de la ciudad bajo el lema “Pan, Paz y Trabajo”.

La caminata comenzó en el Hogar de Cristo “San Cayetano” y pasó por la Capilla San Cayetano, para luego continuar hasta la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde se celebró la Santa Misa.

Durante el recorrido, las comunidades de Moreno Sur y los Hogares de Cristo caminaron junto a familias, vecinos y vecinas, recorriendo más de 10 kilómetros en una jornada marcada por la oración, los cantos y el encuentro comunitario.

La peregrinación renovó el pedido a San Cayetano, patrono del trabajo y la Providencia, para que en ningún hogar falte el pan, el trabajo digno y la esperanza, y para que continúe acompañando y cuidando a las familias de la comunidad.

Parroquia San Martín de Porres