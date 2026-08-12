Grasa abdominal e incontinencia urinaria: un vínculo que puede pasar inadvertido

La grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos, podría estar relacionada con un mayor riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres, incluso en aquellas que tienen un peso considerado normal.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil, encontró una asociación entre la acumulación de este tipo de grasa y un aumento del riesgo de incontinencia de esfuerzo.

Este problema puede provocar pérdidas involuntarias de orina al toser, estornudar, reír, hacer ejercicio o realizar otros esfuerzos físicos.

Entre los factores que pueden favorecerlo también se encuentran el debilitamiento del suelo pélvico y los antecedentes de partos vaginales.

La fisioterapia especializada del suelo pélvico constituye una de las principales alternativas de tratamiento y requiere una evaluación profesional para realizar correctamente los ejercicios.

Cuando esta opción no resulta suficiente, existen tratamientos mínimamente invasivos que pueden indicarse en determinados casos. La elección depende de las características y antecedentes de cada paciente.

Los especialistas remarcan que la incontinencia urinaria no debería naturalizarse y que consultar permite determinar su causa y acceder al tratamiento más adecuado.