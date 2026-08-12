En julio la Provincia completó 147.584 trámites registrales

Durante el mes de julio, el Registro Provincial de las Personas gestionó 147.584 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con 58 operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes oficinas se expidieron 41.941 partidas, se confeccionaron 43.402 DNI y pasaportes, se registraron 10.140 nacimientos y defunciones, se celebraron 5.903 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 22.965 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron trámites en operativos de documentación en 25 de Mayo, Alberti, Balcarce, Berisso, Cañuelas, General Las Heras, General Madariaga, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Luján, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, San Vicente, Tandil, Tigre y Trenque Lauquen.

En los operativos de documentación estuvieron disponibles de forma gratuita trámites como DNI, partidas, certificados de domicilio y extravío, certificados de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido, ágil y presente en los 135 municipios.

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