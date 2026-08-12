Sociedad

Eclipse solar total: cómo seguir el fenómeno desde Argentina

Posted on by rodrigos
12
Ago

Este miércoles 12 de agosto se produce un eclipse solar total, uno de los principales fenómenos astronómicos del año. La Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, ocultándolo por completo durante la fase de totalidad.

El eclipse será visible de manera total en zonas de Groenlandia, Islandia, España, el norte de Rusia y una pequeña parte de Portugal. También podrá observarse de forma parcial en distintas regiones del hemisferio norte.

En Argentina, el fenómeno no será visible debido a que el país queda fuera de la zona de visibilidad. Sin embargo, podrá seguirse a través de transmisiones en vivo por internet.

La NASA realizará una cobertura especial con imágenes del eclipse, vistas desde distintos puntos de la trayectoria y la participación de especialistas. La transmisión comenzará a las 14:15, hora argentina.

Un espectáculo astronómico que podrá disfrutarse en vivo, aunque esta vez el cielo argentino quede fuera de su recorrido.