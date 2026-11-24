El tradicional evento reunió a vecinas y vecinos para celebrar la diversidad cultural en la Plaza Dr. Buján

El Municipio llevó adelante el 22° Encuentro de las Provincias y su Cultura, un evento tradicional del distrito que reunió a vecinos y vecinas en la Plaza Dr. Buján, para celebrar la diversidad cultural de nuestro país, con música en vivo, danza, tradiciones y gastronomía típica.

Declarada como “Fiesta Provincial y de interés turístico Nacional” desde 2018, la celebración tiene como objetivo unir las diversidades de cada cultura con el fin de generar un espacio de encuentro, con música, danzas y aromas típicos de las distintas provincias argentinas.

Las colectividades que residen en Moreno compartieron su riqueza cultural a través de su arte, artesanías y productos locales.Del evento, participó la intendenta Mariel Fernández, quien acompañó a vecinos, vecinas y artistas durante el encuentro y señaló:

“La fiesta de las provincias es un encuentro para volver a nuestra tierra, para añorar la tierra de nuestros abuelos, su música, su historia pero principalmente es un espacio de comunión para el pueblo de Moreno y para todos los y las que llegan para celebrar la vida en comunidad”, y agregó

“En momentos tan difíciles para las familias y nuestro país, poder encontrarnos, celebrar nuestras raíces y recrear nuestra identidad cultural nos llena el alma”.

En el escenario principal, en la jornada del sábado 21 se presentaron: Silvana Casavalle, Ballet Los Estribos, Hermanos Acuña, Payadores, Dúo La Yunta de Tucumán, Motta Luna, Caballeros de la Música, Quinto Espacio, Ballet Renacer de una Patria, Candela Mazza mientras que el domingo 22 fue el turno de: Leandro Ríos, las y los artistas ganadores del Pre – Encuentro de las Provincias y su Cultura, La Estrellita Chamamecera, Gonzalo Gorosito, Benjamín Bottero, Ballet Municipal, Orquesta Raíces, Micaela Chauque, Payana, Suenan Charangos, Santiago Torres y Bruno Arias.Asimismo, como cada año, tuvo lugar el Patio Peñero y en el escenario estuvieron presentes en la primera jornada: Semilleros Culturales, Agrupación El Nuevo Rebenque, Almas Criollas, Resonar Legüero, Taller Folklórico Salamanca, Luis Salazar, Taller Santiago es Pueblo que Canta, Rezabaile, Escuela de Danzas Quimey Neuquén, El Viaje, Ballet Folklórico Reencuentro Salamanqueño, Ballet Los del Patio, Vidaleros, Escuela de Danzas El Jariyal, Taller María del Rosario, Ballet El Sendero, Ale Aranda, La Kacharpaya, Ballet Corazón de Crespín, América Malambo, Ballet El Chingolo, Luis Bravo, Omar Roldán y Las Nuevas Voces.

La programación continuó el domingo 22 con las actuaciones de: Orquesta Criolla y Latido, Escuela de Danzas La Chicharra, Ballet El Encuentro, Taller Folklórico Jazmines del Alba, Las Morenitas, Ballet Santiago, Ballet Luna Santiagueña, Dúo Sentir Folklórico, Estudiantes Una Tango y Folklore, Taller Folk Raíces Nuestras, Ballet Cutral Co, Ballet San Martín de Porres, Ballet Libertad Plaza Buján, Ballet Pilmaiquen, Añoranzas de Zamba, Llequen, Los Revainera, Renacer de una Patria Nueva, Dúo Reynoso, Miel Santiagueña y Locura Santiagueña.

Además, hubo feria de artesanías, puestos gastronómicos y actividades para la comunidad que completaron dos jornadas de encuentro, identidad y orgullo por nuestras raíces.Con este tipo de eventos, la gestión municipal impulsa políticas públicas que reivindican los derechos de acceso a la cultura con espectáculos de calidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno