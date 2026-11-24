Luego de ser advertidos por un vecino sobre la existencia de una moto Kawasaki Z500 negra, en una vivienda ubicada en Gervasio Méndez al 7000 (Moreno norte), robada en Gral. Rodríguez, agentes del Comando de Patrullas de Moreno concurrieron al lugar donde, en el patio trasero del mencionado domicilio, encontraron el moto vehículo buscado junto a otros tres: Kawasaki Versys blanca sin patente y una Gilera Voge negra, ambas con pedido de secuestro activo por robo a solicitud de la Cría Moreno 1ra (UFI N°7), como así también un moto vehículo marca Rouser 200 blanca y negra sin patente, sin impedimento legal para circular.

Los cuatro rodados fueron trasladados, para su resguardo, a la Comisaría Moreno Octava (Las Catonas). Interviene la UFI Nº 3 Departamento Judicial Moreno-Gral. Rodríguez