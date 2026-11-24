Un adolescente de 16 años murió de un disparo en la cabeza durante un intento de robo de un automóvil en Morón.

La investigación busca determinar quién efectuó el disparo que terminó con su vida y no descarta que haya sido otro integrante del grupo delictivo.

El hecho ocurrió en la intersección de Aguado y Mazza, cuando un grupo de delincuentes que se movilizaba en un Fiat Cronos gris intentó robarle un Toyota Etios a dos jóvenes que habían llegado al lugar para asistir a un cumpleaños.

Durante el asalto se produjeron varios disparos y uno de ellos impactó en la cabeza de uno de los propios integrantes de la banda, que murió en el lugar.

Junto al cuerpo, los efectivos policiales encontraron un revólver.

Personal de la Comisaría Primera de Morón intervino tras el episodio y confirmó el fallecimiento del adolescente, identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody.

Ahora, los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo fatal y determinar si fue efectuado por otro de los asaltantes o si intervino una tercera persona.