Se realizó la Audiencia Pública sobre Normas Ambientales en General Rodríguez

El día miércoles 1ero de octubre en el Salón Augusto Thibaud del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo la Audiencia Pública para la Presentación de los Lineamientos de la Codificación de las Normas Ambientales en General Rodríguez.

Esta iniciativa busca revisar, compilar y actualizar el código normativo vigente para la protección del medio ambiente, incorporando propuestas, consultas e inquietudes de la comunidad.

Entre los principales temas tratados se destacaron:

Tratamiento de residuos urbanos e industriales

Protección de los árboles y áreas verdes

Regulación de depósitos de vehículos decomisados

La comisión que lleva adelante el proyecto está integrada por las concejalas Natalia Ruiz de Kubar y Ana Mottino; el director de Política Ambiental, Germán Tamagni; y especialistas en la materia.

Habrá tiempo hasta el lunes 13 de octubre inclusive para enviar sugerencias y modificaciones a través del correo: comisioncafgr@gmail.com.

Municipalidad de General Rodríguez