Trenes adicionales en la línea Sarmiento por la Peregrinación a Luján

Trenes Argentinos informa que con motivo de la 51ra. peregrinación juvenil a pie a la basílica de Luján, que se realizará este fin de semana, se dispondrán servicios adicionales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento, durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

El sábado circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).



El domingo se despacharán seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias.

Estás frecuencias pueden consultarse ingresando a la página https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/areametropolitana/lineasarmiento/moreno-mercedes

Trenes Argentinos