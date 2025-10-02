Cronograma de octubre en el Teatro Marechal

Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función

Como cada mes, el Municipio de Moreno presenta una variada programación en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, con espectáculos para toda la comunidad y entrada libre y gratuita. Las localidades se entregan una hora antes del inicio de cada propuesta en Asconapé 85, Moreno Centro.

El viernes 3 de octubre, a las 21 horas, se desarrollará la 3° edición del Festival Internacional de Cine FICPBA, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con la proyección del film Combo15, dirigido por Raúl Perrone.

El sábado 4, también a las 21 horas, será el turno de la proyección de King Kong (1976), dirigida por John Guillermin. La función se vivirá en pantalla grande y contará con la musicalización en vivo del dúo de rock progresivo WANG.

El sábado 11, por su parte, a las 21 horas, subirá a escena la obra «Del aceite a la Cacerola», una propuesta que recorre la historia argentina desde las Invasiones Inglesas hasta la actualidad a través de la cocina, con dos cocineras enfrentadas en ideología y una mirada crítica sobre política y sociedad.

El viernes 17, a las 20 horas, se presentará la «Varieté Teatral del Taller Aquí y Ahora», dirigido por Federico Torres, junto a los coros de la Sociedad Francesa de Moreno bajo la Dirección de Lisandro Pocoví. Una propuesta que combina música, teatro y comunidad.

El sábado 18, a las 20 horas, la artista Brenda García OM presentará su nuevo material discográfico «Renacer», en una noche que promete música y sorpresas.

El viernes 24, a las 14 horas, se proyectará la película «Un Juego Propio», que narra la historia de tres futbolistas que, desde la Villa 31 hasta la Selección Nacional, entrelazan sus caminos en el marco del movimiento feminista. La función destinada principalmente a instituciones que deben realizar la reserva previa escribiendo a escuelasalteatro.marechal@gmail.com

Ese mismo viernes 24, habrá doble función de la comedia payasa «Otra de tiros» – Episodio VII, a las 20 y 21:30 horas. Ambientada en el Lejano Oeste, transcurre en la cantina “El Gloriosus” donde se enfrentan tensiones en torno al poder, la justicia y el sentido de la vida.

Finalmente, el viernes 31 a las 21 horas se presentará «Rubia peronista, con los huevos al plato», que retrata a Mariano y Romina, una pareja de cuarentones con 24 años juntos, enfrentando viejas tensiones tras una fiesta.

Para más información visitar en redes @teatromarechalmoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno