Una multitud corrió la Ecoaventura 2025

02
Oct

Con una gran convocatoria, se desarrolló en Río Alegre, Mariano Acosta, una nueva edición de la Ecoaventura, el evento deportivo más importante de la región, que reunió a miles de participantes en un clima de integración y recreación.

Organizada por la Subsecretaría de Deportes, y con la colaboración de otras áreas del municipio como Tránsito, Defensa Civil, PPC, Obras Públicas y Delegaciones, la Ecoaventura tuvo otro año de éxito con récord de inscriptos y participantes que superaron las 10.000 personas.

Participaron equipos de running, personas con discapacidad, adultos mayores, deportistas locales, vecinos, niños y niñas, consolidando a esta carrera como una actividad inclusiva y de gran alcance social.

La jornada incluyó tres modalidades: 10K competitivos, 3K recreativos, y 1K kids.

El evento contó con la conducción del periodista Walter Queijeiro, en el ya clásico recreo de Rio Alegre en Mariano Acosta, en la calles Arquímedes y Camino de la Ribera. El circuito de 10 kilómetros sobre asfalto, tierra y barro llegó hasta el terraplén del Dique Roggero, siempre en contacto con la naturaleza.

Cada participante inscripto contó con su dorsal con chip para medir los tiempos de carrera, y la remera del evento, que este año fue negra con verde. Todos se llevaron su medalla de “finisher”, además los ganadores de cada categoría, así como también los segundos y terceros, se llevaron su trofeo correspondiente.

Con participantes locales, de cada punto de Merlo, como de diferentes distritos,(tanto limítrofes como lejanos por ejemplo Guernica o Florencio Varela), la Ecoaventura reafirma nuevamente ser el evento deportivo más importante de la región.

