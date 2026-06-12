Se viene una nueva edición de la Fiesta Patronal de Padua

El domingo 14 y el lunes 15 de junio se realizará una nueva edición del evento con feria de emprendedores, feria de estudiantes artesanos, gastronomía, música en vivo y artistas locales. Centenario y Llavallol de Acosta (fte. a la Iglesia de Padua).

Desde las 13 hs. Entrada libre y gratuita. A beneficio de los Bomberos Voluntarios de Merlo y Cáritas Padua.

Como en cada edición, los vecinos de Merlo contarán con una variada propuesta de actividades para pasar un fin de semana entretenido y familiar:

La Fiesta Patronal de San Antonio de Padua se realiza a través de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Pueblo de Merlo, a total beneficio de Bomberos Voluntarios de Merlo y Cáritas Padua.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura – Dirección: Colón esq. Riobamba, 1er Piso – Teléfonos: (0220) 483-2403 / 485-4213 / 486-3241.

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