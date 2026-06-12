Jóvenes de Merlo debatieron sobre la violencia en las escuelas

Alumnos secundarios de Pontevedra participaron de la instancia final del programa merlense

“Las escuelas debaten”, donde reflexionaron sobre temáticas que afectan sus vidas académicas, con la violencia escolar como eje.

La jornada se realizó en la EES N° 84 a través de la Subsecretaría de Educación.El objetivo del programa es que los estudiantes aborden temas que afectan a su vida personal y académica.

“El proyecto fomenta la participación y el pensamiento crítico de los estudiantes.

Hoy pueden debatir, reflexionar y expresar sus ideas sobre una problemática que los atraviesa a diario, como la violencia”, sostuvo la Coordinadora Gisela Cardozo.El proyecto está dividido en tres instancias:Institucional – Debaten en todo el colegio y se eligen cinco representantes.

Local – Escuelas de una localidad ponen en común sus resultados.

Distrital – Se realiza el debate final.

La jornada forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Educación, para acompañar a las instituciones educativas en la construcción de entornos escolares libres de violencia.

Para más información comunicarse con la Subsecretaría de Educación. Dirección: Juncal y Riobamba. Teléfono (0220) 483-6081/ 485-8805.

merlo.gob.ar