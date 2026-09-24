Sistema de transporte: la municipalidad presentó un proyecto para crear una empresa pública-privada

Sorprendió el municipio con un movimiento, que responde a que en la licitación del servicio público de pasajeros quedaron dos zonas sin oferentes. La comuna presentó un proyecto para crear una empresa pública-privada para hacerse cargo de recorridos de colectivos. Teniendo en cuenta que en promedio cada unidad tiene un costo que ronda los 200.000 dólares, la inversión sería multimillonaria. Este expediente tiene que ser tratado en el Concejo Deliberante este jueves 24. Se descuenta su aprobación. ¿Qué va a pasar con el servicio en Moreno? Entramos en tiempos de descuento. Entrevista con Daniel Chávez, concejal de La Libertad Avanza