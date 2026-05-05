Te promocionaré vía México: Viajes de funcionarios al país azteca y recorridas por las provincias

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, profesor Daniel Chávez, enumeró una serie de gastos que consideró “innecesarios”, habló de la imposibilidad de verificar inversiones en las escuelas a través del Fondo Educativo y reveló los viajes realizados por el secretario de Comunicación y Relaciones Internacionales de la municipalidad de Moreno, Vicente Linares. Fue en el marco de la sesión desarrollada este lunes por la rendición de cuentas de la comuna, finalmente aprobado por 15 votos positivos y 9 negativos.