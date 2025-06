Transporte retiró de las rutas bonaerenses más de mil toneladas en exceso

En lo que va del 2025, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, retiró camiones con un total de 1.200.500 kilos que excedían el límite de carga permitido. Para ello se utilizaron balanzas dinámicas en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses para constatar el peso de vehículos de gran porte.Cabe mencionar que el exceso en el traslado de mercancías representa un grave riesgo tanto para los propios conductores, como para terceros, destruyen la cinta asfáltica y evaden impuestos al no declarar el pesaje real.

En ese sentido, Marinucci sentenció: “Necesitamos que todos los actores viales tengan el compromiso de asumir y garantizar una conducción segura en los caminos bonaerenses para impedir hechos fatales de tránsito”.

“El combate contra la siniestralidad vial alcanza a cada persona que circula por los corredores de la Provincia. Los camiones con más peso de lo permitido no doblan de la misma manera, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes y colisiones.

Tienen que entender que se trata de salvar la vida de nuestras vecinas y vecinos”, subrayó el Ministro.Así, a lo largo de estos meses, los controles estuvieron a cargo de agentes de Fiscalización de Cargas que registraron sobrepeso en materiales como arena, arcilla, fresado, hormigón, tierra y tosca. La mayor parte de las toneladas en exceso se descubrieron en operativos en el Camino del Buen Ayre, Peaje Dock Sud y Ruta 6, mientras que también se hallaron en Ruta 13, 30, 36, 74, 80 y 215, entre otras trazas.Las multas que se labraron debido a este tipo de infracción se enmarcan en el Artículo 29 de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927. A su vez, las y los fiscalizadores registraron camiones que no tenían la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, circulaban con neumáticos en mal estado, no tenían lona cobertora y llevaban la carga sin sujeción, entre otras faltas.De esta manera, el personal de Transporte continúa intensificando los operativos en rutas para disuadir a las y los conductores de violar las normas, como, por ejemplo, conducir con alcohol en sangre, no usar el cinturón ni sillas de retención para menores, no tener la VTV vigente, no llevar el casco colocado y demás infracciones que suponen un riesgo para la integridad de las personas.

