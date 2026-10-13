Trasladaron a Marcos Paz al 40% de los presos de Devoto en dos días

El Gobierno nacional trasladó a 609 internos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

El operativo se realizó entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre y representa el 40% de la población penal del establecimiento porteño.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el procedimiento se desarrolló de manera progresiva y ordenada, con la coordinación del Servicio Penitenciario Federal y la participación de fuerzas federales de seguridad.

El operativo estuvo a cargo del Comando Unificado Federal y contó con alrededor de 1.000 funcionarios penitenciarios y el apoyo de 600 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Para coordinar los traslados se utilizaron comunicaciones radiales y sistemas de seguimiento satelital de los vehículos.

La medida marca el inicio de la desocupación de la cárcel de Villa Devoto y la puesta en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, habilitado mediante la Resolución 1042/2026.

Desde el Servicio Penitenciario Federal indicaron que los internos y sus familias fueron informados sobre los nuevos lugares de alojamiento y los cronogramas de visitas. Además, señalaron que en el establecimiento de Marcos Paz continuarán los talleres laborales, las propuestas de formación profesional y las actividades educativas.

El traslado seguirá de manera progresiva hasta completar la desocupación del penal porteño.

El Gobierno enmarcó la medida en un proceso de modernización del sistema penitenciario federal y de mejora de las condiciones de alojamiento y seguridad.