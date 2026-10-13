Avanza la obra de ampliación de la Ruta Provincial N° 24

Los trabajos se desarrollan entre la Autopista Acceso Oeste y la avenida Derqui

El Municipio de Moreno, conducido por la intendenta Mariel Fernández, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, continúa con la obra de ampliación de la Ruta Provincial N° 24, en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste y la avenida Derqui.

La intervención contempla la duplicación de la calzada, la construcción de cordones, banquinas y dársenas para maniobras de giro y detención del transporte público de pasajeros. También incluye obras hidráulicas, instalación de luminarias, semaforización, refugios peatonales y tareas integrales de demarcación horizontal, señalización vertical y señalamiento aéreo.

Para mantener la transitabilidad mientras avanzan los trabajos principales, se realizaron tareas de bacheo con mezcla asfáltica producida en el distrito. Asimismo, el Municipio financia intervenciones complementarias, como obras hidráulicas y empalmes asfálticos entre las dos rotondas existentes.

Ya se encuentra finalizado el tramo que conecta la rotonda de la unión de las rutas provinciales N° 24 y 25 con la avenida Derqui.

Actualmente, la repavimentación continúa desde esa rotonda en dirección a General Rodríguez, como parte de una intervención destinada a consolidar la conexión vial entre la Autopista Acceso Oeste y el partido de José C. Paz.

La obra permitirá mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal, reducir los tiempos de viaje y los costos de transporte, y facilitar la circulación cotidiana entre Moreno y los distritos de la región.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno