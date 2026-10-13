Comenzó la Semana de la Frutilla

Hasta el 17 de octubre, de 9 a 17 horas, en la plaza San Martín

El Municipio de Moreno inició una nueva edición de la Semana de la Frutilla, una propuesta que promueve la producción local, fortalece la comercialización diecta y el acceso a productos frescos a precios justos.Hasta el viernes 17 de octubre, de 9 a 17 horas, en la plaza San Martín, ubicada en avenida Mitre y Del Libertador, vecinas y vecinos podrán adquirir frutillas y productos derivados.

Además, habrá charlas informativas, degustaciones, sorteos, espectáculos, feria artesanal y el concurso por la “Mejor Frutilla”.

La iniciativa busca visibilizar el trabajo de la agricultura familiar y fortalecer la producción frutillera del distrito.

Durante las jornadas participarán 10 productores y productoras locales, cuya actividad sostiene la economía de numerosas familias morenenses.

Según el Censo Municipal Agropecuario de Moreno 2021/2022, el distrito cuenta con 10 hectáreas destinadas a la producción de frutilla, con un rendimiento estimado de 20 toneladas por hectárea al año.Para más información, visitar imdel.moreno.gob.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno