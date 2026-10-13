Con una ganzúa y en una moto sin patente, intentaron escapar de un control y terminaron aprehendidos

Dos jóvenes de 19 y 24 años fueron aprehendidos en las últimas horas por personal policial y agentes de Tránsito Municipal, luego de intentar evadir un control vehicular a bordo de una motocicleta sin chapa patente y llevar entre sus pertenencias una herramienta utilizada habitualmente para forzar cerraduras.

El episodio se registró en la intersección de la Avenida Bernardo de Irigoyen y Solanet, donde los inspectores de tránsito se encontraban realizando operativos de rutina.

Al percatarse de la presencia del puesto de control, los dos ocupantes de una motocicleta marca Gilera Smash de 110 cc —la cual carecía de plásticos protectores y de la correspondiente patente— intentaron darse a la fuga para evitar ser identificados.

Tras una breve maniobra para cortarles el paso, el personal actuante logró reducir y aprehender al conductor del rodado, identificado como Francisco R. (19 años), y a su acompañante, Lautaro G. (24), ambos domiciliados en el barrio Güemes de nuestra localidad.Durante la requisa de rutina, las autoridades secuestraron en poder de los masculinos una ganzúa.

Asimismo, se procedió al secuestro del motovehículo.

Al verificar las numeraciones del motor, los efectivos constataron que el rodado no poseía hasta el momento pedido de captura ni impedimento legal para circular.

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede de la Comisaría General Rodríguez 1ª. En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 9, a cargo de la Dra. Bonillo.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez