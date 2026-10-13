Violencias de género digital: cuáles son las principales formas y cómo prevenirlas

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el ciberacoso, la sextorsión y el control a través de medios digitales son algunas de las formas de violencia de género que pueden producirse en redes sociales y plataformas tecnológicas.

A estas prácticas se suma la creación de imágenes sexuales mediante inteligencia artificial, una modalidad que también puede vulnerar la intimidad y la identidad de las personas.

Frente a estas situaciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires elaboró la guía Las violencias de género en la era digital. Violencias históricas, nuevos formatos, destinada a brindar herramientas para reconocer estas agresiones, prevenirlas y saber cómo actuar.

El material también contempla la suplantación de identidad y otras conductas que reproducen en los espacios virtuales desigualdades y violencias por motivos de género.

Entre las recomendaciones para acompañar a quienes atraviesan estas situaciones, el organismo destaca la importancia de escuchar sin juzgar, resguardar la confidencialidad, conservar las pruebas, evitar la viralización del contenido y recurrir a los canales de orientación y asistencia disponibles.

La iniciativa se articula con los cursos y talleres de sensibilización sobre género y masculinidades que la Defensoría desarrolla en escuelas, clubes y espacios comunitarios.

La guía completa puede consultarse en: https://www.defensorba.org.ar/pdfs/corta-a-tiempo-las-violencias-de-genero-en-la-era-digital.pdf

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