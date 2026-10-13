El HCD de General Rodríguez reconoció la trayectoria del maxikiosco y librería «Fredy»

El Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez realizó un emotivo reconocimiento a Alfredo «Fredy» Taretto, quien durante años estuvo al frente del kiosco ubicado frente a la Escuela Primaria Nº 1 “Bartolomé Mitre”, sobre la calle Sarmiento, entre Av. San Martín y Saavedra.

Por su cercanía con la histórica institución educativa, el kiosco se convirtió con el paso de los años en un verdadero punto de referencia para estudiantes, docentes y familias de la comunidad.

La iniciativa surgió a partir del Decreto Nº 25/26 que fue impulsado por la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Patricia Peña Hernández, y aprobado por unanimidad por el cuerpo legislativo.

Durante el homenaje, Peña Hernández destacó “el calor humano de ‘Fredy’, que durante tanto tiempo estuvo atendiendo a miles de chicos” y recordó que estudiantes de sexto año realizaron una entrevista sobre su vida, reconstruyendo parte de una historia profundamente ligada a la comunidad educativa.

Por su parte, la presidenta del HCD, Silvia Figueiras, destacó la importancia de «reconocer a quienes dejan una huella en la ciudad» y agradeció a aquellos vecinos que, desde su lugar, hicieron tanto por la comunidad.

El acto tuvo además una imagen especialmente significativa: los niños y niñas de la Escuela Primaria N.º 1 presenciaron el reconocimiento desde la entrada del establecimiento, acompañando un homenaje que recuperó décadas de recuerdos compartidos entre el kiosco y la escuela.

El encuentro permitió revivir innumerables anécdotas vinculadas al lugar, por el que pasaron generaciones enteras: “No es un lugar cualquiera.

Está lleno de historias y anécdotas. Muchos estudiantes y docentes vinimos alguna vez a buscar las planillas o las copias que necesitábamos”, expresaron durante el reconocimiento.

El Intendente Mauro García también recordó el lugar que ‘Fredy’ ocupó en la vida cotidiana de la ciudad: “¿Quién no tiene una anécdota de este lugar? Antes no existía la tecnología que tenemos hoy y todo eran planillas duplicadas o triplicadas.

Muchas veces llegábamos sin saber qué completar y acá te explicaban todo en detalle, siempre con mucha amabilidad y complicidad”.

Durante el acto, Renata Taretto, nieta de ‘Fredy’, puso en palabras el legado familiar construido durante tantos años.

Destacó una vocación que se mantuvo firme frente a los cambios, las crisis y los desafíos, junto con valores como la honestidad, la palabra cumplida y el respeto por el trabajo bien hecho.

También señaló que el kiosco no solo brindó productos y servicios, sino que construyó vínculos, acompañó la vida cotidiana del barrio y se convirtió en un punto de referencia para toda la comunidad.

Como parte del homenaje, se descubrió una placa de reconocimiento al kiosco de ‘Fredy’, que fue bendecida por el padre Javier Spreafichi, de la Parroquia «Nuestra Señora Virgen del Carmen».

El reconocimiento buscó destacar no solamente una extensa trayectoria comercial, sino fundamentalmente una historia de perseverancia, compromiso, cercanía y servicio a generaciones de vecinos y vecinas de General Rodríguez.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez