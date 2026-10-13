Línea Sarmiento: después de obras estructurales para mejorar la seguridad operacional, se reanudan todos los servicios

Trenes Argentinos informa que los servicios eléctricos y diésel de la línea Sarmiento retomaron sus frecuencias habituales, luego de que culminara la serie de trabajos estrucuturales que se desarrollarán en distintos sectores de la traza.

Las tareas incluyeron obras de señalamiento, vías e infraestructura priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos y se ejecutaron en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Durante el fin de semana largo se realizó la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, que se sumó a las ya renovadas en Castelar y Moreno, finalizando la obra que contempla la renovación de las tres mesas de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura en la línea Sarmiento.

La mesa de mando de Haedo tenía más de 40 años de antigüedad y es el centro neurálgico de la operación.

Cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca.

En cuanto al señalamiento, en la línea Sarmiento además de la obra de mesa de mando, se están renovando las señales entre Liniers y Villa Luro y se están reemplazando los aparatos de vías en Caballito.Al mismo tiempo, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó una serie de trabajos en diversos sectores de la línea: por un lado, se renovó la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once.

Paralelamente, se avanzó en la intervención del andén central de Ramos Mejía y del andén 2 de Morón, en el marco de la restauración integral que viene ejecutando la empresa ferroviaria para incrementar la calidad de la prestación para los pasajeros, y se realizaron obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

Asimismo, AUSA realizó tareas de renovación parcial de la vía cuarta en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones también ejecutó diversos tipos de tareas a lo largo de los tendidos. Se produjo el mejoramiento del paso a nivel Goya y se emprendieron obras civiles en el andén central de Ciudadela.

Conjuntamente, se actualizó el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restauró el tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea, se llevó adelante el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y en los servicios diésel.

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