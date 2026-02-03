Turismo 2026: se afianza un modelo de viajes cortos y decisiones tardías

on la temporada de verano 2026 ya en desarrollo, el comportamiento del turismo muestra fuertes similitudes con lo ocurrido durante 2025. Las decisiones de viaje continúan tomándose sobre la fecha, las estadías se acortan y el turismo interno se consolida como la principal opción para quienes eligen vacacionar.

A lo largo de la temporada se registra un aumento sostenido de consultas, aunque las reservas siguen definiéndose de manera tardía, una dinámica que se repite respecto del año anterior. Esta modalidad responde a un contexto que impulsa a los viajeros a evaluar alternativas hasta último momento y a priorizar la flexibilidad.

Al igual que en 2025, uno de los rasgos más notorios es la reducción en la duración de las estadías. Las vacaciones extensas dieron paso a viajes más breves, escapadas de pocos días y fines de semana largos, una tendencia que impacta en la planificación y organización del sector turístico.

En relación con los destinos, el verano 2026 refuerza una diferencia respecto de la temporada anterior: el turismo nacional recupera protagonismo frente a los viajes al exterior. Mientras el interés por destinos internacionales se mantiene en el plano de las consultas, las elecciones concretas se inclinan mayoritariamente por opciones dentro del país.

El perfil del turista también se mantiene estable en comparación con 2025. Las familias continúan siendo el principal motor de la temporada, con un gasto más controlado pero con la necesidad de descanso como prioridad.

De esta manera, el verano 2026 no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una forma de viajar que ya se consolidó el año anterior: planificación tardía, estadías cortas y un turismo que se adapta a un contexto económico desafiante sin resignar el descanso.

