Un bebé 980 gramos fue operado con éxito en Junín

Un recién nacido prematuro, de apenas 980 gramos, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Félix Piñeyro” de Junín para tratar un conducto arterioso persistente.

La operación fue realizada por un equipo de Cirugía Itinerante Cardiovascular del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, que viajó hasta Junín para llevar adelante el procedimiento junto a los profesionales del hospital local.

La estrategia permitió evitar el traslado del bebé, que debido a su condición clínica y su muy bajo peso enfrentaba un riesgo elevado ante una derivación.

La evolución fue favorable: a 18 días de la intervención, el bebé alcanzó los 2,490 kilos y pudo regresar a Lincoln, su ciudad de origen, donde continúa con su recuperación y seguimiento médico.

El equipo itinerante estuvo integrado por los médicos Alex Bonaudi e Iván Madeo, la instrumentadora Agostina De Luca, la anestesista Silvina Scancarello y el enfermero Andrés Sánchez.

La intervención forma parte de una estrategia de la Red Provincial Hospitalaria para acercar atención de alta complejidad a distintos puntos de la provincia y trasladar a los equipos especializados cuando movilizar al paciente puede representar un riesgo mayor.

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