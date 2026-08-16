Un nuevo paso hacia el sacerdocio: Nicolás Agüero recibió el Acolitado

La comunidad diocesana celebró con alegría la institución del Acolitado de Nicolás Agüero, seminarista del Seminario San José, durante una Eucaristía presidida por Mons. Juan José Chaparro, CMF, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Iglesia Catedral de Merlo-Moreno.

La celebración se realizó en las vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y contó con la presencia de familiares, amigos, compañeros del seminario, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de distintas comunidades que acompañaron a Nicolás a lo largo de su camino vocacional.

Durante la homilía, Mons. Juan José destacó que el Acolitado no se reduce al servicio del altar, sino que nace de la Eucaristía y se proyecta como una invitación al servicio, al encuentro y a la entrega hacia los demás.

En ese sentido, recordó que “nunca la Eucaristía es separada de la vida”.

El Obispo también definió este momento como “un pasito más” dentro del camino de preparación al sacerdocio y animó a Nicolás a vivirlo como una gracia y una oportunidad para continuar creciendo en su vocación.

La diócesis agradeció a Dios por la vocación de Nicolás y renovó sus oraciones por él, por todos los seminaristas y por las vocaciones sacerdotales de la comunidad.

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