El reciclaje de plásticos cayó 11% en Argentina durante 2025

Argentina recuperó 235.352 toneladas de plástico durante 2025, un 11% menos que el año anterior, según el Índice de Reciclaje elaborado por Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS).

Del total, 198.025 toneladas fueron destinadas al reciclado mecánico, que registró una baja del 15%. En cambio, la revalorización energética aumentó un 23% y alcanzó las 37.327 toneladas.

El informe, realizado a partir de consultas a 150 empresas de todo el país, vincula la caída con la disminución del consumo y las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional.

También disminuyó la proporción de plásticos posconsumo domésticos reciclados: pasó del 25,8% en 2024 al 14,6% en 2025.

Desde el sector señalaron la necesidad de fortalecer la infraestructura y la logística, mejorar la gestión de residuos, impulsar la separación en origen y avanzar en políticas de responsabilidad extendida del productor.

A pesar de la retracción registrada durante el último año, el volumen de plástico recuperado en Argentina se multiplicó por cinco en poco más de dos décadas.