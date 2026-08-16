La UNM realizó el segundo encuentro de las V Olimpíadas de Economía

La Universidad Nacional de Moreno llevó adelante el segundo encuentro de las V Olimpíadas de Economía, una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias que busca acercarlos al ámbito universitario y promover el análisis crítico de la realidad económica.

La jornada estuvo a cargo de Agustín Mario, coordinador y vicedecano de la Licenciatura en Economía, quien acompañó a las y los estudiantes en una clase centrada en distintos aspectos de la economía argentina.

Durante el encuentro se trabajó sobre indicadores económicos de actualidad y conceptos vinculados al mercado laboral, la distribución del ingreso y los índices de inflación, entre otras temáticas.

La actividad también incluyó instancias de intercambio y consulta, en las que los estudiantes pudieron realizar preguntas, plantear inquietudes y profundizar los contenidos abordados junto al docente.

Las V Olimpíadas de Economía constituyen un espacio de aprendizaje y reflexión que promueve el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, al tiempo que favorece el acercamiento de estudiantes de nivel medio a la vida universitaria y a las principales problemáticas económicas de la actualidad.

Universal Nacional de Moreno