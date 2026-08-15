“Malvinas, relatos de una usurpación”: la exposición con manuscritos originales de José Hernández se presenta en General Rodríguez

El Archivo Histórico de la Provincia Dr. Ricardo Levene inaugura esta muestra en el Museo Histórico Municipal «Dr. Bernando de Irigoyen», del municipio de General Rodríguez.El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentará la exposición “Malvinas, relatos de una usurpación”, compuesta por documentación histórica, fotografías e imágenes.

La inauguración será el lunes 17 de agosto a las 16:30, en el Museo Histórico Municipal “Dr. Bernando de Irigoyen” de General Rodríguez (Sarmiento 518).“Malvinas, relatos de una usurpación”, organizada por el Archivo Histórico de la Provincia “Dr. Ricardo Levene”, aborda los orígenes de la cuestión Malvinas, temática presente en la memoria colectiva, el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, por los archipiélagos del Atlántico Sur: Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Entre el material exhibido se podrá conocer documentación histórica relacionada con los derechos soberanos sobre esos territorios a través del tiempo, desde la época de la colonia hasta el momento de la usurpación, los posteriores reclamos hasta el período de la organización nacional, y el valor estratégico de las Islas Malvinas y zonas adyacentes, donde los recursos naturales ocupan un lugar central.

La documentación histórica de la muestra será acompañada por imágenes actuales tomadas en Las Islas por Pablo La Ferrara, que le permiten al visitante instalarse en el enigmático paisaje malvinense.

La exposición cuenta con entrada libre y gratuita y estará abierta al público desde el 17 de agosto hasta el 30 de noviembre. Se podrá visitar de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00, y los sábados, de 9:00 a 13:00.

Instituto Cultural PBA