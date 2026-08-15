Del 17 al 23 de agosto con distintas propuestas culturales, históricas y recreativas, en el marco de la Semana Sanmartiniana

El Municipio de Moreno conmemorará al general José de San Martín con una nueva edición de la Semana Sanmartiniana, que se desarrollará desde el lunes 17 hasta el domingo 23 de agosto, con actividades abiertas al público general, a 176 años de su paso a la inmortalidad.

La jornada inaugural comenzará con la colocación de una ofrenda floral a los pies del monumento al prócer, ubicado en la Plaza San Martín, y continuará con el acto protocolar y el tradicional desfile en la Plaza de la Libertad, en Francisco Álvarez. Luego, se realizará una peña con ballets y músicos en vivo.

Durante la semana se podrá participar de talleres, charlas y propuestas vinculadas con la historia y el legado sanmartiniano en distintos espacios del distrito.

Entre las actividades se encuentran el taller “Claves para la comprensión de la gesta sanmartiniana”, una charla con masones, un taller de sanidad equina y forja de caballos, una propuesta de juegos y merienda y un taller con “Los Colorados del Monte”.

El cierre será el domingo 23 de agosto, a las 10 horas, con un desfile desde el Dique Roggero hasta la Posta Sanmartiniana, ubicada en La Reja, donde también se realizará una peña con ballets y música en vivo.A continuación, se presenta el cronograma de actividades:

-Lunes 17

08:30 horas – Colocación de ofrenda floral en la Plaza San Martín, Bartolomé Mitre y Av. del Libertador.09:30 horas – Acto protocolar y desfile en la Plaza de la Libertad, Av. Gral. San Martín 7836, Francisco Álvarez.

12 hs.- Peña con ballets y músicos en vivo, Av. Gral. San Martín 7836, Francisco Álvarez.

-Martes 18

De 18 a 20 horas – Taller “Claves para la comprensión de la gesta sanmartiniana”, a cargo de Marcos Roselli, en el Galpón de Juventudes, Fray Mamerto Esquiú y Ruta 7, Francisco Álvarez.

-Miércoles 19

17:30 horas – Charla con masones en el Museo Molina Campos, Molina Campos 364, Moreno.

-Jueves 20

De 17 a 19 horas – Taller de sanidad equina y forja de caballos en Las Espuelas, Intendente Tulissi y Álvarez Jonte, Francisco Álvarez.

-Viernes 21

17:30 hs. – Taller de juegos y merienda en Las Espuelas, Intendente Tulissi y Álvarez Jonte, Francisco Álvarez.

-Sábado 22

De 18 a 20 horas – Taller con “Los Colorados del Monte” en Las Espuelas, Intendente Tulissi y Álvarez Jonte, Francisco Álvarez.

-Domingo 23

10 horas – Desfile desde el Dique Roggero hasta la Posta Sanmartiniana.

Peña con ballets y música en vivo, Camino de la Ribera y Luis J. Pereyra, La Reja.

La Semana Sanmartiniana propone un espacio de encuentro con la historia y el legado del general José de San Martín, fortalecer la memoria colectiva y poner en valor los símbolos que forman parte de la identidad nacional.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno