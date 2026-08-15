La intendenta Mariel Fernández celebró el primer aniversario de la Casa de las Culturas de Las Catonas

El espacio recuperado ofrece servicios municipales, talleres y propuestas para distintas edades

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, celebró el primer aniversario de la Casa de las Culturas de Las Catonas, un espacio recuperado por el Municipio que permite a la comunidad acceder a servicios y participar de actividades culturales, recreativas y formativas.

La Casa de las Culturas, ubicada en Chuquisaca, entre Teniente Origone y J. Newbery, cuenta con una agenda que incluye talleres de música, yoga, danza, pintura y arteterapia, además de propuestas específicas para las juventudes.Durante la jornada, la jefa comunal expresó “Hace un año recuperamos este espacio para que nuestra comunidad pueda encontrarse, disfrutar y acceder a propuestas recreativas y culturales. Una enorme alegría ver cómo este lugar volvió a ser parte de la vida cotidiana de nuestras vecinas y vecinos”.

La recuperación del edificio permitió poner en valor una construcción histórica del barrio y destinarla a actividades que favorecen la participación comunitaria y el acceso a expresiones artísticas.

A un año de su inauguración la Casa de las Culturas forma parte de la vida cotidiana de Las Catonas y brinda un ámbito para el desarrollo personal y colectivo como para el encuentro de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno