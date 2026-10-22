Una alerta vecinal permitió recuperar una moto robada y secuestrar un arma en La Reja

La intervención conjunta de la Patrulla Urbana Municipal y la Policía Bonaerense culminó con la detención de un menor de edad y la restitución de pertenencias de una víctima

El Municipio de Moreno intervino a través de la Patrulla Urbana Municipal tras una alerta vecinal por un robo bajo la modalidad de motochorros en La Reja.

El aviso permitió coordinar un operativo junto con el Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron una motocicleta Gilera Smash conducida por un menor de edad, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Además, secuestraron un revólver calibre 32 y recuperaron el motovehículo vinculado al hecho y una campera perteneciente a un agente de Defensa Civil, víctima de un robo con intimidación mediante un arma de fuego.

El Gobierno local continúa con el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad para fortalecer la prevención en Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno