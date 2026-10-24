Una jornada para celebrar la importancia de los cuidados paliativos

El pasado viernes 16 de octubre se realizó una jornada dedicada a los cuidados paliativos, con música, arte y actividades compartidas entre pacientes, familiares y el equipo de salud.

La propuesta tuvo como eje la importancia del encuentro y de los pequeños momentos de la vida cotidiana.

Durante la actividad, los participantes compartieron recuerdos, cantaron, bailaron y disfrutaron de distintas expresiones artísticas.

La jornada permitió generar un espacio de acompañamiento y conexión, donde las historias y experiencias compartidas pusieron en valor la importancia de disfrutar el presente y fortalecer los vínculos.

La iniciativa fue difundida por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que destacó la dimensión humana de los cuidados paliativos y la importancia de acompañar a las personas y sus familias.

Hospital Mariano y Luciano de La Vega