General Rodríguez siguió sumando nuevas medallas en la final de los Juegos Bonaerenses 2026

Luego de la tercera jornada de actividad, nuestra delegación volvió a conquistar cinco nuevas medallas, en lo que fuera otro gran día de participaciones: fueron dos de oro, dos de plata y una de bronce, totalizando 14 preseas en lo que va de los Juegos.

A primera hora del jueves, llegaba la noticia del triunfo en salto en alto por parte de Emma Bustamante, cosechando un nuevo oro para General Rodríguez, con una marca de 1,5 metros, por delante de su par de Ituzaingó y Tandil. Asimismo, Máximo Evis, también en el atletismo, en lanzamiento de jabalina, conseguía la medalla de oro en la categoría sub 18, con una marca de 55,88 metros, con un margen de casi diez metros de distancia respecto del competidor de Campana que consiguió la medalla de plata.

En tanto, las medallas de plata provinieron de la lucha libre, con Kevin Russo y Julia Sosa, que sumaron dos nuevos logros para General Rodríguez.

Kevin lo hizo en la categoría masculina hasta 45 kilos, mientras que Julia hizo lo propio en la división hasta 49 kilogramos.

Por último, en lo que respecta a podios, el patín artístico sumó su primera presea con la presentación de Rocío Guerra, en la categoría sub 18 3C, obteniendo una puntuación de 18.640, ubicándose detrás de La Matanza y Tres de Febrero para conquistar el tercer puesto y, por ende, la medalla de bronce.

De esta manera, General Rodríguez sumó, en las primeras tres jornadas, un total de 14 medallas (seis de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce), ubicándose momentáneamente en la 25º colocación del medallero general – aunque debe actualizarse con algunos resultados a los que todavía no se les otorgaron las medallas-.

Por último, hay que destacar ciertas participaciones grupales, que obtuvieron su pasaporte a semifinales, con altas chances de conseguir más medallas. Tal es el caso del futsal, que igualó con Ezeiza y avanzó a dicha instancia para enfrentar a Quilmes; lo propio ocurre con el Fútbol 7 mixto sub 13, que tendrá que disputar la instancia de semifinales frente a San Vicente, tras ganar su grupo invicto. El tenis mesa masculino sub 18 también tendrá su oportunidad, midiendo sus fuerzas ante Junín y el fútbol PCD intelectual lo hará ante Marcos Paz.

Otras actividades que quedaron muy cerca de conquistar medallas fueron el tejo femenino, finalizando cuartas y la pesca sub 18 mixto que ocupó la misma colocación.

Hoy será el último día de actividad, con las definiciones de todas las disciplinas y la fiesta de cierre alrededor de las 18 horas, para cerrar una nueva edición de los tradicionales Juegos Bonaerenses 2026.Agradecemos su difusión.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez