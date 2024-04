UTA advierte sobre la posibilidad de medidas de fuerza en los colectivos a partir del próximo lunes 8 de abril

Posted on

A través de un comunicado de prensa publicado este miércoles 3 de abril en las redes sociales, la Unión Tranviaria Automotor advierte sobre la posibilidad de incumplimiento de los acuerdos salariales alcanzados en febrero y el impacto que tendría en el servicio. Las cámaras de transporte afirmaron en las últimas horas que el gobierno nacional no actualiza los subsidios aún vigentes y que de esta manera sería imposible contar con fondos suficientes para afrontar la recomposición de los sueldos de los choferes. Por este motivo el gremio afirmó que de no registrarse el incremento en los salarios que deben pagarse en estos días “a partir del próximo lunes 8 del corriente se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”. No está demás aclarar que dentro del AMBA se incluye Moreno y General Rodríguez.