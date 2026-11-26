Dos mayores de edad fueron aprehendidos en el barrio 23 de diciembre (Cuartel V) y quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El hecho sucedió cuando agentes del Gabinete Técnico Operativo –GTO- de la Comisaría Moreno 4ta Cuartel V. en las calles Luis Alberto Cabrera S/N e/José Goncalvez Eiras y Juramento del mencionado barrio, observaron que, cuatro sujetos masculinos estaban en actitud compatible con la venta de estupefacientes al menudeo.

Ante la voz de alto escaparon hacia el interior del domicilio logrando, dos de ellos, darse a la fuga por los fondos de la vivienda.

En tanto lograron aprehender a los otros dos a quienes se le incauta, dentro del interior de la vivienda, 466 envoltorios de nylon sellados conteniendo clorhidrato de cocaína, con un peso total de 170 Grs. y dinero en efectivo.Ambos quedaron a disposición de la justicia. Interviene la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodríguez