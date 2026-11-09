Vuelve la tradicional Peatonal Moreno

Se desarrollará el sábado 14 de noviembre, desde las 19 hasta las 00 horas en distintos puntos céntricos y contará con ferias, foodtrucks y propuestas artísticas

El Municipio de Moreno llevará adelante una nueva edición de la tradicional Peatonal Moreno donde vecinas y vecinos podrá recorrer la zona céntrica de distrito el sábado 14 de noviembre, desde las 19 hasta las 00 horas. Se podrá participar y disfrutar de propuestas y actividades culturales, gastronómicas y comerciales. La actividad se suspenderá por lluvia.

En esta oportunidad, la peatonal se desarrollará en las calles Rivadavia, entre Tucumán y el boulevard Evita; Bossi, entre Nemesio Álvarez y Rivadavia; y en Rosset, entre Rivadavia y Camilli.

Durante la jornada las y los visitantes podrán acceder a productos de emprendedoras y emprendedores locales y habrá, además foodtrucks y shows en vivo con el objetivo de generar espacios de participación y encuentro para vecinas y vecinos.

Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso de promover el bienestar de la comunidad, así como de fortalecer y fomentar la actividad comercial y el turismo local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno