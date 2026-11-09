Llega una nueva edición de la Noche de los Museos

El 13 y 14 de noviembre, de 18 a 23 horas, vecinas y vecinos podrán disfrutar, de forma libre y gratuita, del arte y la cultura local

El Municipio de Moreno realizará, el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, la 4° edición de “La Noche de los Museos”, una propuesta que invita a la comunidad a recorrer, conocer y disfrutar del patrimonio artístico y cultural del distrito en horario extendido, de 18 a 23 horas.

Durante la jornada del viernes 13, habrá visitas guiadas, muestras y actividades en los siguientes museos: el Museo Municipal Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Justo Daract al 100, Paso del Rey; el Museo del Bandoneón “Mariani”, en Mariani 140, La Reja; el Almacén-Museo “La Blanqueada”, ubicado en Ituzaingó 1428, Moreno Sur; el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, Dr. Vera 249, Moreno Centro y el Espacio de Memoria Quinta La Pastoril, en Av. Monsegur 1862, La Reja.

En cuanto a la jornada del sábado, será turno de las propuestas en: el Museo del Círculo Criollo “El Rodeo”, ubicado en Puente Márquez 1251, Paso del Rey; el Museo y Archivo Histórico Municipal “Amancio Alcorta”, Coleta Palacios 1992, Moreno Centro; el Museo MORAR, en Alsina 21, Moreno Centro; la Casa Museo Rancho “Los Estribos”, en San Carlos y El Maestro, La Reja y la Casa del Partido Justicialista, en Alberdi 49, Moreno Centro.

Las y los visitantes podrán realizar los recorridos por su cuenta o sumarse al circuito del Bus Turístico, que saldrá desde la Plaza Mariano Moreno, para más información se puede visitar las redes sociales de @turismo.moreno

Con esta iniciativa, el Gobierno municipal fortalece el acceso a la cultura, promueve espacios de encuentro e identidad local para que toda la comunidad disfrute de dos noches llenas de historia, arte y tradición.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno