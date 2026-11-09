En la provincia de Buenos Aires se realizó una transfusión de sangre cada tres minutos

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 150.132 transfusiones de hemocomponentes en el territorio bonaerense.

Del total, 101.226 correspondieron a glóbulos rojos, 30.007 a plaquetas y 18.899 a plasma.

En la provincia de Buenos Aires se realizaron 150.132 transfusiones de hemocomponentes entre enero y septiembre de 2026, lo que equivale a un promedio de 550 por día, 23 por hora y una cada tres minutos.

La directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires «Dra. Nora Etchenique», Laura González, destacó que las transfusiones se llevaron adelante en todo el territorio bonaerense y señaló la importancia de la Hemoterapia como especialidad médica y de la donación de sangre para la atención de las personas que necesitan estos componentes.

Según los datos difundidos por el organismo, del total de transfusiones registradas durante ese período, 101.226 fueron de glóbulos rojos, 30.007 de plaquetas y 18.899 de plasma.

Con info gba.gob.ar