«La familia es la fuente de los valores fundamentales de la Argentina”: el mensaje del papa León XIV en la misa multitudinaria

El papa León XIV presidió este lunes una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, donde puso el foco en el papel de la familia como espacio fundamental para transmitir valores y fortalecer la vida social.

Durante la homilía, señaló que la familia es fuente de valores esenciales para la Argentina, entre ellos la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto por los mayores, la defensa de la vida y el compromiso con la palabra.

El pontífice también se refirió a las dificultades que atraviesan muchos hogares, como la falta de estabilidad, los problemas sociales, la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de estos problemas en los jóvenes y en los vínculos familiares.

Frente a ese escenario, convocó a no resignarse ante quienes consideran que la familia cristiana está superada y llamó a fortalecer la vida familiar a través de la oración, el diálogo, la escucha y el perdón.

La celebración reunió a una multitud de fieles y contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete, dirigentes políticos y representantes de la Iglesia.