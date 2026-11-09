Sociedad

“Que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”: el mensaje del papa León XIV en Claypole

Posted on by rodrigos
09
Nov

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, donde compartió un encuentro con residentes, trabajadores y autoridades de la institución, que alberga a alrededor de 400 personas con discapacidad.

Durante la recorrida por el predio, de unas 50 hectáreas, el pontífice escuchó los testimonios de Marta y Norma y destacó la tarea de la institución como un espacio que integra a las personas a la vida social, en lugar de dejarlas de lado.

En su mensaje, remarcó la importancia de construir vínculos humanos auténticos y de garantizar que nadie sea abandonado.

También expresó su deseo de que en la Argentina “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”.

León XIV recordó además la figura de San Luis Orione, fundador de la obra, quien definió al lugar como una “ciudad de la caridad” y dedicó su vida a acompañar a las personas más vulnerables.

El Pequeño Cottolengo Don Orione fue creado en 1935 y desarrolla una labor de asistencia y acompañamiento a personas con discapacidad.