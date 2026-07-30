Advierten por el juguete “Squeezy Dumpling” y piden retirarlo del mercado por riesgo químico

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial inició un procedimiento para retirar del mercado el juguete “Squeezy Dumpling”, luego de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete por posibles riesgos para la salud.

Según el informe oficial, el producto importado presenta concentraciones de benceno que superan los límites permitidos por la legislación argentina. Esta sustancia puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel.

Además, se detectaron otras irregularidades en el producto, como la falta del Marcado de Conformidad, ausencia de identificación del importador y la falta de advertencias de seguridad en castellano.

El juguete se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país. Ante esta situación, las autoridades trabajan junto a organismos provinciales para avanzar con los controles y su retiro del mercado, con el objetivo de proteger a los consumidores, especialmente a niños y niñas.