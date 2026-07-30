Capacitación en el marco de la «Ley Micaela» para auxiliares de la educación

El miércoles 29 de julio se llevó a cabo una capacitación en materia de género y diversidades orientada a personal auxiliar de escuelas públicas de General Rodríguez.

La jornada se realizó en el marco de la Ley Nacional Nº 27.499, comúnmente denominada Ley Micaela, que promueve la formación obligatoria para trabajadores de los tres poderes del Estado con vistas a garantizar una atención pública que permita detectar, actuar y prevenir ante casos de violencia por razones de género.

Este curso tuvo lugar en el Salón “Augusto Thibaud” del Honorable Concejo Deliberante, con la presencia de la presidenta del organismo legislativo, Silvia Figueiras; y fue dictado por la Secretaría de Políticas Sociales, Género y DDHH.Acompañaron la actividad la secretaria del área que impartió la charla, Mariana Galván; acompañada por las concejales Patricia Peña Hernández y Gisela Martín; además del Intendente municipal, Dr. Mauro García.

Allí el jefe comunal destacó el compromiso de los y las presentes, así como también la constante articulación entre el municipio y las instituciones para garantizar el acceso a esta capacitación.

Al finalizar la actividad, se hizo entrega de un certificado a cada uno de los y las 70 participantes, entre los que se incluyeron trabajadores auxiliares e inscriptos, garantizando además la bonificación de puntaje para el acceso a cargos ofertados por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez