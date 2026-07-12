Argentina venció a Suiza y es semifinalista del Mundial 2026

La Selección argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar por 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alexis Mac Allister, tras un córner ejecutado por Lionel Messi.

En el complemento, Dan Ndoye marcó el empate para el seleccionado suizo, que poco después quedó con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una simulación confirmada por el VAR.

Con un jugador más, Argentina fue en busca de la victoria y logró destrabar el partido en el alargue. Julián Álvarez convirtió el 2 a 1 y Lautaro Martínez selló el 3 a 1 definitivo para asegurar la clasificación.

Con este triunfo, la Selección argentina se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo y en semifinales enfrentará a Inglaterra, que también consiguió su clasificación en la presente edición del Mundial 2026.