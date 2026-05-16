Cayó el cómplice del “Tractorcito” Cabrera: Los acusan de un asalto a dos mujeres y el abuso de una de ellas

Julio César Calviño fue detenido el pasado lunes en el barrio Villa Anita. Está acusado de asaltar a dos mujeres en el barrio La Perla de Moreno Norte. Junto a su cómplice, Daniel “Tractorcito” Cabrera, habrían abusado de una de las víctimas. Cabrera, de vieja escuela, reconoció el robo pero desmiente categóricamente la violación.

En los primeros minutos del jueves 2 de octubre del año pasado, dos delincuentes ingresaron en una vivienda ubicada en el barrio La Perla de Moreno Norte. Allí sorprendieron a dos mujeres, de 78 y 26 años (tía abuela y sobrina nieta, respectivamente, según nuestras fuentes). Luego de sustraerles 700.000 pesos y 600 dólares, los ladrones abusaron sexualmente de la menor de las víctimas. Inmediatamente se dieron a la fuga. Al menos esa secuencia es la que está plasmada en la denuncia.

La investigación rápidamente se motorizó, bajo la responsabilidad de los Dres. Federico Soñora y Martín Borgnia, titulares de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Los fiscales, junto a su equipo de trabajo, dictaron una serie de medidas procesales que iban a dar sus frutos dos meses y medio después.

Durante la mañana del jueves 18 de diciembre, un hombre de 64 años fue detenido en Pilar, en el marco de esta causa. El operativo estuvo a cargo de la División Operativa de Ejecución de Capturas. El personal de esta repartición, además, apresó a otro sujeto por encubrimiento agravado.

Quien era objeto de la pesquisa fue identificado como Daniel “Tractorcito” Cabrera, uno de los hampones más renombrados de los últimos 30 años. Fue un conspicuo integrante de la banda de Luis Alberto Valor González, más conocido como el “Gordo” Valor. Cabrera era un experto en fugas. Escapó varias veces y de maneras cinematográficas de la custodia de la justicia.

Además, a “Tractorcito” Cabrera se le endilga haber participado en un intento de robo, que terminó en tiroteo y con un compañero herido al que dejaron abandonado, en La Matanza, suceso posterior al ocurrido en Moreno.

Nuevamente en prisión (había gozado de la libertad pocos meses), “Tractorcito” Cabrera brindó una entrevista a la periodista del diario Clarín, Virginia Messi, a quien le aseguró que “nunca maté, nunca secuestré, nunca violé”. Reconoció el robo en La Perla: “nunca me hice cargo de un delito, pero en este caso lo hago porque la violación es mentira”. Acusó: “Esa señora es la que entregó el robo”. Contó que esta mujer supuestamente le había pasado el dato a “un compañero de que habían 150.000 dólares y 30 millones de pesos”. Cabrera está alojado en la cárcel de Melchor Romero.

El lunes 11 de mayo por la mañana, la DDI de Moreno y General Rodríguez, a cargo del comisario mayor Federico López, allanó una vivienda ubicada en el barrio Villa Anita. El operativo fue ordenado desde la fiscalía 4 y avalado por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Dr. Gabriel Castro. El objetivo era detener a un sujeto de 57 años identificado como Julio César Calviño, acusado de ser el otro delincuente que ingresó en octubre pasado en la vivienda del barrio La Perla.

Los uniformados apresaron a Calviño y secuestraron elementos que consideraron de interés para la causa, que está caratulada como “robo en concurso real con abuso agravado por acceso carnal, agravado por haber sido perpetrado por dos personas”.

Las fuentes consultadas indicaron que Julio César Calviño se negó a declarar. La pesquisa continúa para clarificar todos los aspectos oscuros en torno a este caso.