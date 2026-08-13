Cumplió 110 años y se convirtió en una de las mujeres más longevas de Argentina

Silvia Angélica Sánchez Martínez llegó a los 110 años y festejó su cumpleaños el pasado 31 de julio en la clínica donde reside actualmente.

La celebración, que incluyó globos y guirnaldas, se conoció a través de un video difundido por la institución y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Nacida en Córdoba el 31 de julio de 1916, Silvia fue la sexta de once hermanos.

Tras casarse con José Luis Cuezzo, un médico tucumano, se radicó junto a él en Tucumán, donde formaron su familia y criaron a sus dos hijas, Silvia y Susana.

Durante gran parte de su vida trabajó como maestra hasta su jubilación. También dedicó tiempo a distintas actividades vinculadas con el hogar y las tareas manuales: cocinaba, pintaba, tejía, cosía y bordaba.

La mujer mantuvo además una fuerte devoción religiosa por la Santísima Virgen María y San Expedito, a quienes manifestó agradecimiento a lo largo de los años.

Actualmente, Martínez tiene seis nietos y 16 bisnietos. Según LongeviQuest, una de las características que pudo haber acompañado su longevidad fue su personalidad serena y su manera de afrontar las situaciones cotidianas.

El sitio destacó que solía mantener la calma, evitaba las quejas y respondía con una sonrisa.

Aunque actualmente no puede caminar y permanece en una clínica, durante el festejo se mostró feliz y expresó: “Estoy bien, contenta”.

La celebración reunió a sus seres queridos y también al personal de la institución, que acompañó a Silvia en una jornada especial para conmemorar sus 110 años de vida.