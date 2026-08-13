La intendenta Mariel Fernández recibió a representantes de la Cámara de Comercio Argentina de la República Democrática del Congo

_Durante el encuentro analizaron las iniciativas de intercambio industrial_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recibió a Ntao Mwanga y a Herve Azipambali Zena, presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina de la República Democrática del Congo en el Parque Industrial Municipal II, ubicado en Ruta 24 entre Moliere y Conscripto Bernardi, en la localidad de Cuartel V.

Durante la reunión, la jefa comunal, expresó: “Junto con nuestro equipo de Industria, compartimos un encuentro para conocernos, contarles las políticas industriales que permitieron que Moreno sea el desarrollo PyME más importante de la provincia, y escuchamos las necesidades y desafíos de su país” y agregó: “Celebramos el intercambio y consideramos oportunidades de desarrollo aun en un contexto difícil de la Argentina”.

La jornada también permitió analizar posibles iniciativas de cooperación comercial entre la Cámara y el Municipio, con el objetivo de identificar oportunidades de vinculación y generar nuevos espacios de intercambio.

El encuentro reafirma la voluntad política del Municipio de Moreno de ampliar los vínculos institucionales y productivos con actores internacionales, a partir de una agenda que promueve el desarrollo local, la cooperación y la apertura de nuevas oportunidades para el sector empresarial.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno